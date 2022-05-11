В Басманном районе Москвы введут в эксплуатацию новый дом по программе реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Бакунинская улица, 58 Карта всех событий

В 2022 году будет введен в эксплуатацию жилой дом по программе реновации в Басманном районе. Здание размещается на Бакунинской улице. В настоящее время специалисты занимаются внутренней и внешней отделкой. Фасад дома будет выполнен в светлых тонах, рассказал в среду, 11 мая, глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет поделено на две секции, в нем будет 136 квартир, соответствующих стандартам программы реновации. 38 из них — однокомнатные, 80 — двухкомнатные, 16 — трехкомнатные и две четырехкомнатные.

На первом этаже будут размещены магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортзалы, а также кружки и секции для юных москвичей. Грузо-пассажирские лифты будут оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.

Родители с колясками и маломобильные граждане смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Это станет возможным благодаря тому, что входная группа, пол вестибюля и лифтового холла сделают вровень с поверхностью земли.

Во дворе будет обустроены детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха. Рядом со зданием высадят деревья, кустарники, будут разбиты газоны.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается порядка одного миллиона жителей столицы, для ее реализации были подобраны 543 стартовые площадки, пишет mos.ru.

Накануне в Южном Тушине был поставлен на кадастровый учет новый жилой дом, возведенный по программе реновации.