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В Москве экс-полицейского приговорили к тюремному сроку за получение взяток

Егор Провоторов
Происшествия
В Москве экс-полицейского приговорили к тюремному сроку за получение взяток
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тимирязевский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего экс-оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД «Западное Дегунино» Евгения Глазунова. Он был признан виновным в получении взяток. Об этом в среду, 11 мая, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации судебной инстанции, Глазунов, находясь при исполнении, лично получил взятку за вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела — по 50 тысяч рублей за каждое — по итогам проверок рассмотрения сообщений о правонарушениях которые усматривались в действиях сотрудников одной из коммерческих организаций.

Кроме того Глазунов получил взятку в размере 200 тысяч рублей за поиск похищенных денег заявителя и установление виновника кражи по одному из инцидентов, сказали Агентству новостей Москва в надзорном ведомстве.

Преступления экс-правоохранителя были пресечены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились с участием службы внутренней безопасности московской полиции. Глазунов был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

На прошлой неделе Серпуховский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша.

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