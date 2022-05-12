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Поезда ЦППК перевезли более 12 миллионов человек в майские праздники

Егор Провоторов
Город
Поезда ЦППК перевезли более 12 миллионов человек в майские праздники
Фото: ЦППК

В период с 1 по 10 мая поездами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались более 12,2 миллиона пассажиров, заявили в среду, 11 мая, в пресс-службе организации «Вечерней Москве».

По данным компании, это на 1,2 млн больше, нежели за аналогичный период 2021 года. Наиболее востребованными стали поезда Ярославского направления, в тройку популярных направлений вошли Горьковское и Казанское.

— Самым популярным днем для майских путешествий стало 6 мая, когда большинство жителей столицы отправлялись за город на длинные «вторые майские». В этот день услугами компании воспользовались более 1,7 млн человек. В прошлом году пик интенсивности перевозок пришелся на 7 мая (1,3 млн), — рассказали в ЦППК.

В предпраздничные и выходные дни был скорректирован график движения пригородных поездов. 30 апреля, а также 1, 2, 7, 8, 9 мая подвижной состав ходил по расписанию субботы, а 3 и 10 мая — по графику воскресенья, чтобы жителям и гостям столицы было удобнее добраться за город и обратно.

В День Победы все поезда ЦППК подали «Гудок Победы», таким образом они присоединились к общей акции железнодорожников страны.

пассажиропоток ЦППК май
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