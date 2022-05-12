В столичном Музее Победы стартовал городской этап олимпиады «Мой район в годы войны»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В период с 11 по 13 мая в столичном Музее Победы проходит городской этап олимпиады в рамках образовательного проекта «Мой район в годы войны». 22 лучших школьных коллектива Москвы посоревнуются за звание победителя в квизах. В течение трех дней в соревнованиях поучаствуют порядка 400 учащихся столичных школ, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе культурного учреждения.

Ученики сразятся в квизе на площадке уникальной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». В разместившихся на 1200 квадратных метрах тематических разделах воссозданы декорации охваченной войной Москвы.

— Яркие художественные образы москвичей, которых коснулась война, показаны в десятках скульптур реальных персонажей. Они позволяют посетителям познакомиться с судьбами и героическими подвигами участников Битвы за Москву, защитников города, — рассказали представители музея.

Участники олимпиады таким образом смогут ознакомиться с новыми для себя фактами из истории столичного региона в годы Великой Отечественной войны. Школьников ждут сложные, но интересные вопросы, а также задания на фантазию, знание истории, логику и смекалку.

Накануне, 11 мая, школа-студия «ЗнакЪ» Театра для детей и молодежи города Череповца представила спектакль «Домой» в Музее Победы.