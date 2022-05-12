Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В столичном Музее Победы стартовал городской этап олимпиады «Мой район в годы войны»

Егор Провоторов
Город
В столичном Музее Победы стартовал городской этап олимпиады «Мой район в годы войны»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В период с 11 по 13 мая в столичном Музее Победы проходит городской этап олимпиады в рамках образовательного проекта «Мой район в годы войны». 22 лучших школьных коллектива Москвы посоревнуются за звание победителя в квизах. В течение трех дней в соревнованиях поучаствуют порядка 400 учащихся столичных школ, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе культурного учреждения.

Ученики сразятся в квизе на площадке уникальной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». В разместившихся на 1200 квадратных метрах тематических разделах воссозданы декорации охваченной войной Москвы.

— Яркие художественные образы москвичей, которых коснулась война, показаны в десятках скульптур реальных персонажей. Они позволяют посетителям познакомиться с судьбами и героическими подвигами участников Битвы за Москву, защитников города, — рассказали представители музея.

Участники олимпиады таким образом смогут ознакомиться с новыми для себя фактами из истории столичного региона в годы Великой Отечественной войны. Школьников ждут сложные, но интересные вопросы, а также задания на фантазию, знание истории, логику и смекалку.

Накануне, 11 мая, школа-студия «ЗнакЪ» Театра для детей и молодежи города Череповца представила спектакль «Домой» в Музее Победы.

История Олимпиады Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте