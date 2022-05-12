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Посол России рассказал о «русофобии на бытовом уровне» в США

Егор Провоторов
В мире
Посол России рассказал о «русофобии на бытовом уровне» в США
Фото: Пресс-служба Госдумы

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в минувшую среду, 11 мая, заявил, что русофобия на территории США уже начала проявляться на бытовом уровне.

В интервью американскому изданию Newsweek дипломат заявил, что каким-либо образом связанные с РФ предприятия подвергаются постоянным нападкам и актам вандализма. Более того, по словам российского посла, в ряде американских штатов намерены запретить продажу отечественной продукции, а русскоговорящих сотрудников притесняют на работе и вынуждают написать заявление об уходе по собственному желанию.

— Такие действия не только противоречат основополагающим международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности, — заметил Антонов.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на слова дипломата, Москва и Вашингтон даже во времена «холодной войны» не прекращали образовательные, научные и культурные контакты, как это происходит сейчас.

Накануне Антонов заявил, что Россия неоднократно выступала за создание равной системы безопасности, однако справедливые требования Москвы были проигнорированы Западом.

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