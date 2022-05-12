Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

WP: Вашингтон разработал руководство по обмену разведданными с Киевом

Егор Провоторов
В мире
WP: Вашингтон разработал руководство по обмену разведданными с Киевом
Фото: defense.gov

Американская администрация в свете недавних утечек в прессу разработала специальное руководство по обмену разведывательными данными с украинскими властями, которое среди прочего включает запрет на передачу информации о представителях военного руководства России и целях за пределами Украины, сообщает в среду, 11 мая, американская газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Эта директива направлена на избежание эскалации напряженности в отношениях между США и Россией. По данным официальных лиц, руководство предназначено для разведчиков и накладывает два широких запрета на категории информации, которыми Вашингтон может делиться с Киевом.

Американские журналисты пишут, что теперь запрещено передавать Украине информацию, которая могла бы «лишить жизни представителей российского командования», включая главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу.

Собеседники издания подчеркнули, что такой запрет не распространяется на российских офицеров, некоторые из которых уже погибли на поле боя. Вместе с тем, как пишет РИА Новости, из соображений осторожности в Штатах решили не передавать Украине данные о российских генералах.

Накануне официальный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон планирует продолжить предоставлять Киеву данные разведки, касающиеся местоположения российских войск.

Украина информация о россиянах США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте