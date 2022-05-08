Постпред США подтвердила передачу разведданных Украине

Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки планируют продолжить предоставлять Украине данные разведки, касающиеся местоположения российских войск. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявила в эфире телеканала CNN постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

— Мы предоставляем им разведданные, чтобы они могли обороняться от российской агрессии, а также занять более выгодную позицию за столом переговоров с российской стороной. Но решение о том, как применять эти разведданные, остается за ними, — рассказала она.

При этом постпред отметила, что Вашингтон не остановится на этом и продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву, сообщает ТАСС.

Президент США Джозеф Байден ранее потребовал от спецслужб и Пентагона остановить утечку попадающих к журналистам данных о разведывательной помощи Украине.

При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что американским властям не удастся уйти от ответа за предоставление украинским войскам разведывательных данных.

По его словам, Киев использовал информацию, полученную с космических сервисов связи и наблюдения.