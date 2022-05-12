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Экс-советник главы Пентагона: Байден может развязать войну НАТО с РФ с помощью Польши

Егор Провоторов
В мире
Экс-советник главы Пентагона: Байден может развязать войну НАТО с РФ с помощью Польши
Фото: defense.gov

Администрация действующего главы США Джо Байдена, вероятно, намерена развязать открытую военную конфронтацию между НАТО и Россией, используя вторжение Польши на запад Украины в качестве повода, заявил экс-советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Военачальник подчеркнул, что успехи российской армии в боях на территории Украины и плачевное положение армии этого государства пошли в разрез с изначальными планами американской администрации.

Теперь, уверен Макгрегор, Белый дом отчаянно пытается сохранить лицо, переломив ситуацию в свою пользу. Ссылаясь на неподтвержденные данные, полковник в отставке заявил, что генштабу Польши поручили составить секретный план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины.

Как пишет РИА Новости, экс-советник главы Пентагона добавил, что Киев без проблем даст разрешение на военную интервенцию со стороны Польши. Это легитимизирует боевые действия между Москвой и странами НАТО. Вероятные инциденты между армиями РФ и Польши в Вашингтоне намерены использовать себе на пользу, заметил Макгрегор.

Накануне появилась информация, что Белый дом в свете недавних утечек в прессу разработал специальное руководство по обмену разведывательными данными с украинскими властями, которое среди прочего включает запрет на передачу информации о представителях военного руководства России и целях Москвы за пределами Украины.

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