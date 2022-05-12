С 1 июня некоторым российским пенсионерам увеличат выплаты

Если оформление пенсии по старости будет отложено хотя бы на пять лет, то выплаты вырастут примерно на 35–40 процентов / Фото: pixabay.com

Некоторые российские пенсионеры с 1 июня получат увеличенные выплаты. Прибавка коснется тех, кто ушел с работы в феврале нынешнего года. Неработающим пенсионерам в том месяце массово проиндексировали пенсионные выплаты на 8,6 процента. Тем, кто работал в этот период, индексацию проведут будущим летом. Они будут увеличены автоматически без подачи заявления.

С 1 июня вступит в действие закон, согласно которому меняется порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. С этого момента получающие такие выплаты совершеннолетние выпускники школ сохраняют право на эту выплату до 1 сентября. Если выпускник продолжает обучение, то он будет получать пенсию до 23 лет. Писать заявление на получение подобной выплаты не нужно.

Также, согласно новому закону, не требуется доказывать иждивение детей умершего кормильца, достигших совершеннолетнего возраста, обучающихся на очной основе, в том числе в зарубежных учебных заведениях.

На момент смерти кормильца претендующие на выплату дети не должны работать или вести иную деятельность, предусматривающую обязательное пенсионное страхование, пишет Life.ru.

В минувший понедельник, 9 мая, Министерство труда подготовило предложения по дополнительной индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий.