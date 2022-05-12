Минфин РФ выступил против законопроекта о праве не исполнять контракты из-за санкций

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Российское министерство финансов направило в министерство юстиций отрицательное заключение по законопроекту, дающему право бизнесменам не исполнять обязательства по соглашениям, если это становится невозможным из-за санкций. Об этом сообщили в ведомстве в среду, 11 мая.

Проект закона был внесен в Госдуму главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым в конце марта нынешнего года. Согласно тексту документа, если по причине санкций против российских граждан и компаний, исполнение обязательств становится частично или полностью невозможным, то соглашение автоматически прекращает свое действие.

— Такие широкие основания для прекращения обязательств приведут к злоупотреблению правом и нарушению стабильности гражданского оборота в России, — отметили в Минфине.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителей министерства, проект закона дает право находящемуся под санкциями лицу не исполнять обязательства не только перед иностранными, но и перед российскими кредиторами.

Кроме того, такой подход не учитывает, что в случае отмены рестрикций исполнение обязательств по контрактам становится возможным и обязательным, а введение санкций может быть оспорено или из-под их действия могут вывести определенные международные сделки.