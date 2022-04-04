В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за исполнение санкций

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств внесли в Госдуму. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил парламентарий Павел Крашенинников.

— Одна из целей иностранных санкций — дестабилизация внутренней экономики России, сталкивание лбами отечественных кампаний друг с другом. Для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны мы предлагаем внести поправки в УК РФ, — заявил он.

За исполнение ограничительных мер предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей лишения свободы сроком до десяти лет. Поправки предлагается внести во вторую часть 201 статьи Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление полномочиями», передает ТАСС.

1 апреля глава администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что республика не будет помогать России обходить введенные против нее санкционные меры. По его словам, Нур-Султан хочет показать заграничным партнерам, что он не станет инструментом для Москвы в вопросе обхода санкций. Он подытожил, что республика не хочет ощущать на себе вторичные санкции Соединенных Штатов и ЕС.

Введение санкций в отношении Российской Федерации происходит в связи с последними событиями на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.