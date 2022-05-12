Жителям и гостям Москвы рассказали о потеплении 12 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 12 мая, столичный регион большую часть дня будет находиться в теплом секторе циклона, а к вечеру начнет сказываться влияние холодного атмосферного фронта с юго-западной стороны.

По информации синоптиков портала «Метеоновости» в Москве и Подмосковье в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Ближе к вечеру пройдет кратковременный дождь, а некоторых районах с грозами.

Воздух в столичном регионе прогреется до 20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-западного направления 5-10 метров в секунду с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет пониженным, 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон в среду прогнозируется преимущественно спокойный.

— Содержание кислорода в приземном слое воздуха будет близко к климатической норме, в дневные часы может слабо понижаться, но при этом условия погодной гипоксии не будут выраженными, — подчеркнули метеорологи.

Накануне стало известно, что тепло в Москву придет в конце мая — в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.