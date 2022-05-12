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«Стимулируют болезни друг друга»: какие растения лучше не сажать вместе на грядке

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие растения лучше не сажать вместе на грядке
Фото: Вечерняя Москва

Некоторые растения не рекомендуется сажать друг с другом — они будут плохими «соседями». Об этом «Вечерней Москве» рассказала член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

Она отметила, что существует система, согласно которой необходимо сажать растения.

— Есть целая система: кто с кем «живет», кто — не «живет». На самом деле растения «сожительствуют», но есть такие, которые стимулируют болезни друг друга. Если это игнорировать, хорошего ничего не будет. То же самое с последовательностью посадки: допустим, лук по чесноку нельзя сажать или чеснок по луку. Когда у растений одинаковые болезни и одинаковая необходимость питания, накапливаются негативные вещества в грунте и получается, что посадка может быть просто бессмысленной, — пояснила Жашкова.

Морковку перед салатом сеять не стоит, лучше посадить ее рядом с петрушкой, отметила собеседница «ВМ». Сельдерей хорошо «дружит» с луком-пореем, уточнила специалист.

Капусту лучше сажать отдельно, рекомендовала эксперт.

— Капуста — очень специфический продукт, я бы ее вообще отдельно сажала. На нее такое количество всякой заразы нападает, что с ней проще бороться, когда капуста одна «сидит», — уверена Жашкова.

Некоторые культуры в климате центральной России дают плохой урожай, поэтому сажать и изучать их совместимость не имеет большого смысла, подчеркнула специалист. К таким культурам можно отнести, например, баклажаны и кукурузу.

Помидоры, как и капусту, желательно держать отдельно, рекомендовала собеседница «ВМ».

— Помидоры сажаются в парнике, там должно быть довольно сухо. Поэтому, если вы рядом с ними что-то посадите, то, когда будете поливать, образуется лишняя влага. Помидоры лучше поливать под корень, и всю землю под ними застилать пленкой, чтобы влага не испарялась: лишняя влага в помидорах приводит к ботритису. Помидоры лучше отдельно сажать, хотя можно, наверное, и с баклажанами, — резюмировала Жашкова.

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