Назван топ-5 знаков зодиака, представители которых видят вещие сны

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Некоторые люди способны видеть опасности на своем пути или перемены в личной жизни. По словам биоэнерготерапевта Александры Харрис, часто это зависит от рождения в определенный астрологический период. Эксперт составила топ-5 знаков зодиака, представители которых видят вещие сны.

Раки от рождения наделены творческими талантами. Их сны напрямую зависят от психологического состояния. Они предостерегают от ошибок или наоборот, советуют сделать определенный выбор.

Близнецы уникальны способностью детально запоминать свои сны. Это связано с яркими событиями, происходящими в грезах. В них они часто встречаются с людьми-вестниками, которые подсказывают, что представителей этого знака зодиака ждет в будущем.

Мыслям Весов свойственно воплощаться в жизнь. Их внутренний мир и тонкая чувствительность помогают разбираться в трудностях жизни и преодолевать их. Эксперт рекомендует представителям этого знака зодиака чаще прислушиваться к своим снам и стараться их анализировать.

Стрельцы — настоящие везунчики. В своих снах они видят только полезные инструкции. В своей постели они могут определить путь к карьерному росту. Их позитивное отношение к себе и жизни помогает преодолевать упадок сил, усталость, а также бороться с хандрой.

Водолеи — предвестники новой эры. Свои вещие сны они практически не запоминают, но очень часто встречаются с явлением дежавю. По словам Харрис, им нужно как следует настроиться на прочтение всех деталей. Это может помочь в дальнейшей жизни, передает Lisa.ru.

Ясновидящая Кажетта рассказала, как май повлияет на судьбу каждого знака зодиака. По ее словам, последний весенний месяц принесет с собой новые события, которые затронут жизнь всех представителей зодиакального круга.