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Счетная палата предложила Минстрою проконтролировать реконструкцию Политехнического музея

Полина Долганова
Общество
Счетная палата предложила Минстрою проконтролировать реконструкцию Политехнического музея
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Счетная палата предложила российским властям передать контроль над реконструкцией и реставрацией Политехнического музея в ЦАО столицы Министерству строительства или подведомственному ему учреждению. Об этом свидетельствует отчет аудиторов.

По их мнению, передача строительного контроля имеет смысл, так как реконструкция здания требует серьезных финансовых вложений, сроки завершения проекта переносятся, а уровень контроля за работами остается на достаточно низком уровне.

Принять соответствующее решение о передаче контроля предлагается до 1 декабря текущего года, передает ТАСС.

Летом прошлого года энергетики Москвы завершили работы по обеспечению необходимой энергомощностью Политехнического музея, который в настоящее время находится на реконструкции. Культурному объекту после проведения мероприятий со стороны заказчика выдали 3,3 МВт мощности. Для обеспечения учреждения электричеством было проложено около 8 километров кабельных линий. Работы велись в историческом центре российской столицы, поэтому перед стартом были тщательно изучены свойства грунта, расположение подземных коммуникаций.

Реконструкция Счетная палата РФ Минстрой РФ
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