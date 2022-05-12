Школа нянь центра «Моя карьера» открывает набор на четвертый поток

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Школа нянь «Бабушка и дедушка на час» открывает 18 мая четвертый, заключительный в этом году курс обучения. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Очень важно, чтобы люди, которые решили выбрать эту специальность, обладали всеми необходимыми знаниями и навыками. Они должны быть надежными помощниками для родителей и понимать, как действовать в экстренных ситуациях, например, если ребенок заболел или получил травму, — отметила руководитель проекта «Мама работает» центра занятости «Моя карьера» Наталья Сивко.

Курс продлится четыре недели. На нем участники изучат основы профессии няни, теорию поколений, методики раннего развития, а также пройдут спецкурс по работе с особенными детьми.

Отмечается, что будет расширен курс о здоровье детей. Будущие няни научатся оказывать первую помощь, проводить сердечно-легочную реанимацию и многое другое.

Регистрация на курс уже открыта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в специализированном центре занятости «Моя карьера» 19 мая пройдет лекторий «Безопасная цифра». Мероприятие пройдет по специальной программе обучения, которая входит в подготовку киберволонтеров.