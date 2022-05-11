Безопасный интернет: лекторий для мам и старшего поколения пройдет в центре «Моя карьера»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В специализированном центре занятости «Моя карьера» 19 мая в 14:00 пройдет лекторий «Безопасная цифра» для мам и горожан старшего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе центра занятости в среду, 11 мая.

— Одна из современных проблем, с которой сталкиваются обратившиеся к нам люди, — мошенники в интернете. Научиться правильно хранить свои данные в Сети поможет наш новый лекторий. На нем эксперты ИТ-технологий расскажут об основах информационной защиты, — пояснила руководитель программы «5.0» центра занятости «Моя карьера» Лариса Антонова.

Мероприятие пройдет по специальной программе обучения, которая входит в подготовку киберволонтеров. В рамках лектория специалисты по противодействию киберпреступлениям в интернете расскажут слушателям, как правильно вести себя в Сети, безопасно пользоваться компьютерами, телефонами, банковскими программами и осуществлять онлайн-платежи.

Особое внимание будет уделено вопросам профилактики идеологии экстремизма в интернете и противодействию участия молодежи в деструктивных организациях, заключили в пресс-службе.

В связи с ограничением некоторых социальных сетей и информационных серверов в России некоторые граждане используют для входа VPN-приложения. Однако такие сервисы, по данным экспертов из сферы кибербезопасности, могут нести угрозу. Есть риск, что ваши личные данные будут обработаны и переданы другим источникам. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, на что обращать внимание при переходе на такие платформы, чтобы не стать жертвой мошенников.