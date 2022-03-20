«Дарите личную информацию»: названы риски при использовании бесплатных VPN-приложений

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В связи с ограничением некоторых социальных сетей и информационных серверов в России некоторые граждане используют для входа в Facebook или Instagram VPN-приложения. Однако такие сервисы, по данным экспертов из сферы кибербезопасности, могут быть опасны. Есть риск, что ваши личные данные будут обработаны и переданы другим источникам. Имеются механизмы, которые позволяют серверам даже получить доступ к некоторым платежным системам пользователя. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, на что обращать внимание при переходе на такие платформы, чтобы не стать жертвой мошенников.

По словам независимого эксперта по информационной безопасности Олега Седова, при использовании бесплатных VPN-приложений, действительно, возникает большой риск утечки личных данных, в том числе и платежных:

— Сейчас рынок переполнен бесплатными предложениями по установке VPN-программ. Конечно, по всем законам рынка имеются и платные подписки. Так вот, если вы решаете для себя выбрать бесплатные услуги, вы платите провайдеру, который их предоставляет, своими личными данными. К сожалению, для такого провайдера бесплатный пользователь — это не клиент, а товар. И в данном случае вы в качестве оплаты дарите ему личную информацию.

Следовательно, собранные данные о бесплатном пользователе с логинами, паролями и даже реквизитами аккумулируются и могут быть перепроданы или использованы по усмотрению владельца сервера, предупредил Седов.

Избежать таких неблагоприятных для пользователя сценариев можно только с помощью приобретения платного и проверенного VPN-приложения:

— Хочу внести ясность: если даже бесплатный провайдер получил ваши личные данные, это вовсе не означает, что теперь его сотрудники будут вас как-то грабить или присылать угрозы. Просто информация о вас бесконтрольно может распространяться по Всемирной паутине для создания каких-то статистических данных и иных целей. Я бы все-таки рекомендовал для критически важных операций, особенно финансовых, прибегать к услугам платных и проверенных VPN-подключений.

Эксперт призывает перед покупкой приложения обращать внимание на отзывы других клиентов о сервисе, его репутацию и период функционирования на рынке:

— В нынешнее время нет никаких гарантий, поскольку бывали случаи, когда и проверенные VPN-компании отказывали в предоставлении услуг клиенту после оплаты, а деньги даже не возвращали. Следовательно, действуем очень избирательно и пытаемся искать только защищенные серверы.

В то же время собеседник «ВМ» отметил, что в связи с определенными ограничениями на финансовые операции на международном уровне рисков того, что вашими банковскими данными могут воспользоваться, практически нет:

— Этот пункт точно сейчас самый неактуальный, потому что даже при каких-либо переводах владелец сервиса должен подтвердить эту операцию, иначе деньги не будут списаны с вашей карты. К тому же, если вы имеете дело с зарубежной платой, то, как известно, российские карточки не работают и перевести сумму или получить ее не удастся.

Именно невозможность совершить международный перевод является одной из гарантий, что на ваши финансовые данные зарубежные VPN-компании покушаться не смогут.

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