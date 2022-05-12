Нутрициолог развеяла миф о пользе фруктовых йогуртов на завтрак

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Употребление на завтрак фруктовых йогуртов не только не принесет пользу здоровью, но и может навредить человеку. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

По словам специалиста, мнение о том, что йогурты с фруктами и злаками полезны по утрам, является заблуждением, так как продукт содержит сахар.

— Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад, — рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что после такого приема пищи человек будет до наступления обеда устраивать перекусы, что грозит набором лишнего веса. Специалист подчеркнула, что наибольшую опасность представляют резкие подъемы и спады уровня сахара в крови, которые приводят к так называемым инсулиновым качелям. Подобные колебания уровня инсулина повышают риск развития сахарного диабета, заключила Матыскина.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, какие продукты помогают снизить уровень сахара в крови. Она рекомендует иметь дома качественный белок, который можно легко и быстро приготовить. Например, индейка, курица или морепродукты. На гарнир к такому второму блюду подойдут низкоуглеводные овощи: кабачок, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль.