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Реконструкция газопровода в районе Покровское-Стрешнево завершена наполовину

Александр Афонин
Город
Реконструкция газопровода в районе Покровское-Стрешнево завершена наполовину
Фото: Пресс-служба АО «Мосгаз»
Россия, Москва, Полесский проезд Карта всех событий

Реконструкция газопровода в районе Полесского и Врачебного проездов завершена на 50 процентов. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе Мосгаза.

— Сегодня мы прокладываем современные трубы отечественного производства из полиэтилена. Они не уступают металлическим изделиям по прочности и износостойкости, более того, имеют ряд преимуществ, — рассказал генеральный директор компании Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что новые трубы отличаются отсутствием коррозии и повышенной пластичностью, благодаря которой трубопровод защищен от подвижек грунта.

Газопровод питает жилой фонд района Покровское-Стрешнево. Из-за особенностей расположения специалисты работают в стесненных условиях внутридворовой территории.

Отмечается, что в месте проведения работ пересекаются различные коммуникации. В связи с этим реконструкция проводится как открытой прокладкой, так и методом шнекового бурения, закрытыми переходами.

Работы проводятся без отключения потребителей от газоснабжения. Всего газовикам предстоит перекладка двух километров газопровода. Проект планируется завершить в четвертом квартале 2022 года.

До этого стало известно, что специалисты Мосгаза завершили реконструкцию газопровода под оживленным участком Варшавского шоссе. Работы проводились на участке длиной два километра.

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