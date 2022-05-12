Более 1,6 тысячи пар поженились в Москве в майские праздники

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице за время майских праздников заключили брак более 1,6 тысячи пар, что на 20 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, около 300 бракосочетаний состоялись на выездных локациях столичного ЗАГСа. Молодожены для заключения брака выбирали речные трамвайчики, стадион «Спартак» и особняки, а 6 мая сезона регистрации открылся на Московской канатной дороге, отметила Уханева.

Наиболее популярной датой у столичных молодоженов стало 7 мая.

— В этот день заключили брак более 470 пар. Самое большое число пар поженилось во Дворце бракосочетания №1, там прошло около 200 торжественных бракосочетаний, — уточнила и.о. начальника столичного управления ЗАГС.

В пятницу, 6 мая, свои отношения зарегистрировали 300 пар, 40 процентов из которых сделали это на выездных локациях, добавила она.

Свадебный сезон в столице начался 30 апреля, в канун Красной горки.

— Этот день для заключения брака выбрали около одной тысячи пар. На 30 локациях столичного ЗАГСа было зарегистрировано максимальное количество браков, — цитирует Уханеву агентство городских новостей «Москва».

11 мая в пресс-службе Управления ЗАГС сообщили, что в Москве принято уже более 27 тысяч заявлений на регистрацию брака — до сентября включительно.