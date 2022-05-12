Алиса Фрейндлих объяснила, почему Крым должен принадлежать России

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Народная артистка Советского Союза Алиса Фрейндлих заявила, что Крым всегда был российской территорией. Такое мнение она высказала в интервью изданию «Аргументы и факты».

— Мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш, — сказала она.

Актриса напомнила, что полуостров был отдан Украине секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. По ее словам, тогда политик «сотворил белиберду». Однако Фрейндлих отметила, что Хрущев не мог предсказать распад СССР, а если бы знал об этом, возможно, он не принял бы такого решения.

Накануне Алиса Фрейндлих рассказала о своем отношении к массовому отъезду артистов из России. Именитая актриса предположила, что знаменитости уезжают за границу из-за неуверенности в своем будущем.

По мнению Фрейндлих, происходящие на российской сцене можно сравнить с ремонтом в квартире. Пока он продолжается, все недовольны, однако после его завершения хочется снова жить в этом помещении и создавать уют.