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Новый технопарк площадью более 100 тысяч квадратных метров появится в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Новый технопарк площадью более 100 тысяч квадратных метров появится в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, 1-я Северная линия Карта всех событий

На северо-востоке Москвы построят технопарк с распределительным центром, общая площадь которого превысит 100 тысяч квадратных метров. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Уточняется, что для этой цели, по решению столичной градостроительно-земельной комиссии города Москвы, инвестору АО «Фармстандарт» предоставят земельный участок площадью 14,42 гектара по адресу: 1-я Северная линия, владение 1. В настоящее время территория участка свободна от объектов капитального строительства.

— Здесь инвестор сможет построить технопарк с распределительным центром суммарной поэтажной площадью 109 тысяч квадратных метров, включая непосредственно технопарк, заводоуправление и многоуровневый паркинг на 700 машино-мест, — цитирует председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову ТАСС.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что благодаря реализации шести инвестпроектов по модернизации и строительству технопарков в Москве появится почти семь тысяч рабочих мест.

Строительство Москомстройинвест Технопарки
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