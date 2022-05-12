В Подмосковье с начала пандемии провели 16,8 миллиона ПЦР-исследований

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В Московской области с начала пандемии коронавируса провели более 16,8 миллиона ПЦР-исследований, сообщили в областном минздраве. Данный способ является самым точным для определения наличия вирусной инфекции, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день в муниципалитетах региона открыты 14 государственных лабораторий, где проводят такие исследования. ПЦР-исследование можно пройти бесплатно, если присутствуют признаки респираторного заболевания. Результаты жители региона получают в виде СМС-сообщений.

— Мы видим, что количество новых выявленных случаев COVID-19 в регионе остается низким. Но вирус никуда не ушел. И чтобы не омрачить грядущий отпуск, важно пройти вакцинацию, — напомнила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.

В период с 7 по 11 мая в Московской области медики выявили 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 51 случай заболевания выявили за минувшие сутки, сообщает РИАМО.

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил о начале нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России. Новые всплески распространения COVID-19 вероятны в стране в мае и июне.