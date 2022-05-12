Москва выставила на продажу 12 нежилых помещений в районе Филевский Парк

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Береговой проезд, 1А Карта всех событий

В районе Филевский Парк выставлены на продажу 12 помещений, расположенных на первом этаже многоквартирного жилого дома, где инвесторы смогут разместить коммерческие объекты. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Речь идет о доме № 1а в Береговом проезде, входящем в состав нового микрорайона бизнес-класса, население которого составит около 13,5 тысячи человек.

— В настоящее время на городские торги выставлено 12 нежилых помещений под ведение бизнеса в новостройке на западе Москвы. Площадь объектов варьируется от 27,5 до 244 квадратных метров, будущие собственники смогут открыть в них магазины, кафе и другие коммерческие предприятия для обеспечения жителей необходимыми товарами и услугами, — рассказал Щербаков.

Он отметил, что заявочная кампания по приобретению данных помещений продлится до 23 мая.

У всех помещений есть отдельный вход и витражное остекление. В них уже выполнены черновые работы и проведены современные коммуникации. Предприниматели смогут оформить помещения согласно фирменному стилю компании.

Площадь четырех лотов не превышает 200 квадратных метров, еще семи — 100 квадратных метров. Площадь самого просторного помещения составляет 244 квадратных метра. Оно подойдет для супермаркета или нескольких объектов торговли и бытового обслуживания, пишет официальный сайт мэра Москвы.

6 мая сообщалось, что город выставит на торги помещения в старинном доме на Арбате.