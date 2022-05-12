Задержан мужчина, планировавший теракт в Курске

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, готовившего теракт в Курске по указанию украинских спецслужб. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным пресс-службы, злоумышленник планировал совершить взрывы на территории нескольких объектов инфраструктуры города, где могло присутствовать большое количество людей. Теракт подготавливался «с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

Также в ЦОС отметили, что задержанный во всем сознался и рассказал, что после выполнения запланированного собирался выехать на Украину.

Во время проведенного обыска по месту проживания «террориста» были изъяты два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие и патроны к нему, а также нацистская литература.

В отношении задержанного следствие возбудило уголовное дело за приготовление к террористическому акту.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали сторонника «Правого сектора»*, который планировал совершить теракт накануне празднования годовщины Дня Победы в Калининграде.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в России.