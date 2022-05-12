Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, 1-й Лихачёвский переулок, 6 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому будет открыто 13 новых зон отдыха у воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 12 мая.

— В летнем сезоне 2022 года правительство Москвы приняло решение открыть 13 новых зон отдыха у воды, включая одну зону отдыха с купанием, — говорится в сообщении.

Таким образом, в столице появится 139 мест отдыха у водоемов. Они расположатся во всех административных округах Москвы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Новые места для отдыха расположатся в усадьбе Михалково, в Крюкове, на пруду в Ясном проезде, в сквере в Гольянове, в Новокосинском парке, в сквере у кинотеатра «Баку», парках «Ходынское поле», «Дубки», «Грачевка», около Северного речного вокзала. А также на русловых прудах на реках Трешне, Каменке и в «Десна-ленде» на реке Десне.

7 мая Сергей Собянин объявил об открытии летнего сезона в музеях-заповедниках Москвы. В «Царицыно» москвичи смогут отдохнуть в веревочном парке, заняться спортом, а также полюбоваться на светодинамический фонтан. А в «Коломенском» открылись пункты проката велосипедов, веломобилей, детских электромобилей и самокатов.