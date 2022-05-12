Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Педагог по вокалу рассказал, можно ли научиться петь без слуха и голоса

Ирина Игнатенко
Общество
Педагог по вокалу рассказал, можно ли научиться петь без слуха и голоса
Фото: Pixabay

Для того чтобы научиться петь, нужно искреннее желание и хороший наставник. Такое мнение высказал педагог по вокалу Антон Коробка.

По его словам, сроки обучения вокалу для каждого индивидуальны. Более важную роль играет наличие слуха, чем голоса.

— Бывают случаи, когда медведь наступил на оба уха — человек не слышит музыку, не попадает в ноты. Такие люди, как правило, поют радостно и с удовольствием, но научить их настоящему вокалу не получится, пока они не разовьют слух, — пояснил педагог в комментарии ФАН.

Часто у людей бывают проблемы с координацией слуха и голоса. В этом случае человек сам слышит свои ошибки. Хороший педагог должен помочь их исправить, основная часть времени на занятиях будет уходить на тренировку попадания в ноты.

Начинающим вокалистам педагог посоветовал начинать с упражнений по развитию речи, а уже затем переходить к вокалу.

Ученики московских школ искусств победили в двух номинациях конкурса вокалистов «Sounds of voice. Звуки голоса».

Музыка Певцы Песни
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте