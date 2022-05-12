Педагог по вокалу рассказал, можно ли научиться петь без слуха и голоса

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Для того чтобы научиться петь, нужно искреннее желание и хороший наставник. Такое мнение высказал педагог по вокалу Антон Коробка.

По его словам, сроки обучения вокалу для каждого индивидуальны. Более важную роль играет наличие слуха, чем голоса.

— Бывают случаи, когда медведь наступил на оба уха — человек не слышит музыку, не попадает в ноты. Такие люди, как правило, поют радостно и с удовольствием, но научить их настоящему вокалу не получится, пока они не разовьют слух, — пояснил педагог в комментарии ФАН.

Часто у людей бывают проблемы с координацией слуха и голоса. В этом случае человек сам слышит свои ошибки. Хороший педагог должен помочь их исправить, основная часть времени на занятиях будет уходить на тренировку попадания в ноты.

Начинающим вокалистам педагог посоветовал начинать с упражнений по развитию речи, а уже затем переходить к вокалу.

Ученики московских школ искусств победили в двух номинациях конкурса вокалистов «Sounds of voice. Звуки голоса».