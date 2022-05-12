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Трое мужчин организовали бордель на 31-м километре МКАД

Елена Самойлова
Происшествия
Трое мужчин организовали бордель на 31-м километре МКАД
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Москва, МКАД, 31-й километр Карта всех событий

Задержаны организаторы бизнеса, связанного с проституцией. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, трое мужчин из Тамбовской области открыли заведение, в котором девушки оказывали платные услуги сексуального характера. Бордель действовал около 31-го километра МКАД в районе поселка Дубровского.

Владельцы «точки» занимались поиском работниц, привозили их на место и обеспечивали их безопасность. Также они занимались финансовыми вопросами, в том числе — брали оплату с клиентов.

Петрова отметила, что во время передачи денег мужчины и были задержаны с поличным. В ходе досмотра подозреваемых и их автомобилей изъяты планшет, телефоны, банковские карты, сим-карты, женская одежда и наличные.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Фигурантам избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Кроме того, в заведении были задержаны еще три женщины в возрасте от 28 лет до 41 года, одна из которых ранее уже привлекалась за занятие проституцией. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Занятие проституцией».

28 апреля стало известно о задержании еще двух женщин, которые организовали бордель, действующий под видом сауны в Сергиевом Посаде.

Подмосковье МКАД борьба с проституцией
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