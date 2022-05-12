Эксперт пояснил, стоит ли ожидать снижения цен на автомобили в ближайшее время

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В ближайшее время цены на автомобили в России не снизятся, так как производство новых машин не будет масштабным, а на складах дилеров наблюдается дефицит. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

При этом он отметил, что цены на автомобили, которые сейчас есть на дилерских складах, — достаточно высокие, и покупатели потеряли к ним интерес. В настоящее время дилеры немного уменьшают цены на какие-то автомобили для пополнения своей операционной выручки и поддержания обычной жизнедеятельности, но эти снижения кратковременны и незначительны.

— Автомобили не начнут массово дешеветь, потому что машин мало и не ожидается возобновления их серьезного производства в ближайшие месяцы, — отметил он в комментарии НСН.

При этом аналитик добавил, что летом 2022 года продажи автомобилей могут сократиться на 80 процентов.

Использовать нейтральную передачу на АКПП можно только для кратковременной буксировки — во всех остальных ситуациях это бессмысленно и даже вредно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.