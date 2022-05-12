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Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки на юге столицы

Анастасия Колоскова
Город
Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки на юге столицы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Верхний Сабуровский мост Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки пешеходной набережной Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Уточняется, что речь идет о благоустройстве участка площадью 18,5 гектара от железнодорожного моста МЦД-2 до Братеевского парка. Проект предусматривает укрепление берега реки при помощи сетчатых конструкций, заполненных гранитным камнем.

На самой набережной появится комфортное общественное пространство, предусмотренное для отдыха и прогулок. Здесь обустроят тротуары, пешеходные, велосипедные и беговые дорожки, а также установят некапитальные павильоны, где разместятся кафе и прокат. Вблизи Сабуровских мостов будет оборудована смотровая площадка, уточнили в пресс-службе.

Возле станции Москворечье МЦД-2 запланировано строительство многоуровневого паркинга. Также парковочные места для автомобилей организуют вдоль внутриквартальных проездов, говорится в сообщении.

12 мая также стало известно, что Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому будет открыто 13 новых зон отдыха у воды.

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