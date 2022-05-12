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Выполненное практическое задание 9 класса ГБОУ Школы 1799 по материалам лекции Ирины Комаровой на тему: «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию»
Сюжет:Молодое перо
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