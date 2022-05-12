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Волочкова предложила назначить Цискаридзе худруком Большого театра

Ирина Игнатенко
Общество
Волочкова предложила назначить Цискаридзе худруком Большого театра
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова предложила назначить хореографа Николая Цискаридзе руководителем Большого театра. Она подчеркнула, что артист достоин того, чтобы занять эту должность.

Она напомнила, что в настоящее время Цискаридзе работает в Академии русского балета имени Вагановой. Учебное заведение изменилось в лучшую сторону с приходом народного артиста России.

— Я считаю, что достойным руководителем Большого театра может быть Николай Цискаридзе. Это по праву великий артист, замечательный педагог, — заявила танцовщица на пресс-конференции НСН.

Волочкова также отметила, что в 2003 году ее партнеров в Большом театре заставляли подписать заявление, что они не хотят с ней танцевать. Единственным, кто отказался подписывать письмо, был Цискаридзе.

Она также отметила, что у Цискаридзе прекрасное юридическое образование и хорошие способности администратора.

Ранее Анастасия Волочкова изъявила желание стать соведущей Николая Цискаридзе на Первом канале.

Анастасия Волочкова Николай Цискаридзе Большой театр
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