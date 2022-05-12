Волочкова предложила назначить Цискаридзе худруком Большого театра
Балерина Анастасия Волочкова предложила назначить хореографа Николая Цискаридзе руководителем Большого театра. Она подчеркнула, что артист достоин того, чтобы занять эту должность.
Она напомнила, что в настоящее время Цискаридзе работает в Академии русского балета имени Вагановой. Учебное заведение изменилось в лучшую сторону с приходом народного артиста России.
— Я считаю, что достойным руководителем Большого театра может быть Николай Цискаридзе. Это по праву великий артист, замечательный педагог, — заявила танцовщица на пресс-конференции НСН.
Волочкова также отметила, что в 2003 году ее партнеров в Большом театре заставляли подписать заявление, что они не хотят с ней танцевать. Единственным, кто отказался подписывать письмо, был Цискаридзе.
Она также отметила, что у Цискаридзе прекрасное юридическое образование и хорошие способности администратора.
Ранее Анастасия Волочкова изъявила желание стать соведущей Николая Цискаридзе на Первом канале.