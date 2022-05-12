Около трех миллионов человек посетили Подмосковье в период майских праздников

Фото: pixabay.com

Почти три миллиона человек посетили города Московской области за праздники в период с 1 по 10 мая, сообщает РИАМО.

— За майские праздники в Подмосковье наблюдался большой турпоток. Большинство гостей – москвичи и жители прилегающих областей. Преобладающей категорией путешественников стали семьи с детьми, — сообщила министр культуры и туризма региона Елена Харламова.

Чаще всего туристы посещали такие подмосковные города как Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин.

В период майских праздников в подмосковных отелях наблюдался высокий спрос на заселение – это более 95 процентов номеров в гостиницах области на все праздники.

Как отмечают эксперты, большую роль в увеличении турпотока в Московской области на майские праздники сыграла программа кешбэка за поездки по РФ.

Ранее власти Подмосковья сообщили о том, что для предпринимателей, развивающих направление туризма, регион предусмотрит специальные меры поддержки: подбор земельного участка, сопровождение проекта, компенсация 50 процентов затрат на продвижение на российских онлайн-сервисах по бронированию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В России активно продолжается процесс обеспечения туристической инфраструктурой популярных внутренних направлений. Об этом рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.