Больше всего обращений через сервис «Московский инвестор» поступило в разделе «торги»

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За время работы с ноября 2020 года онлайн-сервисом «Московский инвестор» столичные предприниматели воспользовались более 1,5 тысячи раз. При этом наиболее популярным стал раздел «торги», принявший 934 обращения от представителей бизнеса.

Кроме того, свыше 380 обращений поступило в разделе «земля и недвижимость», а вопросы относительно поддержки малого и среднего бизнеса предприниматели задали 107 раз.

— Цифровой сервис «Московский инвестор» на инвестиционном портале является площадкой для оперативной коммуникации бизнеса с городом. Платформа позволяет быстро выявлять проблемы, касающиеся инвестиционной деятельности в столице, и находить способы их решения, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, при помощи сервиса предприниматели могут получить информацию о мерах поддержки, предлагаемых столицей, а также воспользоваться ими и сохранить инвестиционную активность в сложившихся условиях.

Владимир Ефимов уточнил, что из 1,5 тысячи обращений к сервису 320 поступило в этом году, пишет официальный сайт мэра Москвы.