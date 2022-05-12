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Названа дата последних звонков в школах Московской области

Ирина Игнатенко
Общество
Названа дата последних звонков в школах Московской области
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Последние звонки для подмосковных школьников прозвенят 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

— Последний звонок прозвучит для выпускников 23 мая, а последний учебный день в школах Московской области — 27 мая, — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что формат обучения в последнюю неделю учебного года устанавливает каждое отдельное учебное заведение. Информацию можно уточнить у классных руководителей или на сайте образовательных учреждений.

Ранее Ирина Каклюгина поздравила подмосковных финалистов Всероссийской олимпиады школьников. Команда учащихся школ Московской области получила 309 дипломов в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, при этом 53 диплома — за победные места, передает РИАМО.

6 мая мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с завоеванием 248 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Он отметил особо отличившихся ребят и пожелал дальнейших успехов в обучении. Абсолютным чемпионом стал одиннадцатиклассник Егор Симбирцев из школы № 1194.

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