Названа дата последних звонков в школах Московской области

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Последние звонки для подмосковных школьников прозвенят 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

— Последний звонок прозвучит для выпускников 23 мая, а последний учебный день в школах Московской области — 27 мая, — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что формат обучения в последнюю неделю учебного года устанавливает каждое отдельное учебное заведение. Информацию можно уточнить у классных руководителей или на сайте образовательных учреждений.

Ранее Ирина Каклюгина поздравила подмосковных финалистов Всероссийской олимпиады школьников. Команда учащихся школ Московской области получила 309 дипломов в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, при этом 53 диплома — за победные места, передает РИАМО.

6 мая мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с завоеванием 248 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Он отметил особо отличившихся ребят и пожелал дальнейших успехов в обучении. Абсолютным чемпионом стал одиннадцатиклассник Егор Симбирцев из школы № 1194.