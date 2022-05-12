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Картины русских авангардистов вернутся в Россию из Сеула

Александр Афонин
В мире
Картины русских авангардистов вернутся в Россию из Сеула
Фото: depositphotos

Выставлявшиеся в Южной Корее картины русских авангардистов благополучно отправлены в Россию. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в посольстве РФ в Сеуле.

— При содействии посольства России в Республике Корея сотрудникам Екатеринбургского музея изобразительных искусств удалось успешно организовать возвращение в Россию экспонатов выставки «Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство», — цитирует сообщение РИА Новости.

Выставка проходила с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года. На ней были представлены 75 картин, включая такие шедевры, как «Супрематизм» Казимира Малевича и «Серый овал» Василия Кандинского. Мероприятие прошло при содействии Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея имени Сурикова и Приморской картинной галереи.

В апреле стало известно, что две картины из коллекции меценатов Морозовых останутся во Франции. Уточняется, что одно из полотен останется во Франции, пока активы владельца объекта искусства будут заморожены из-за санкций.

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