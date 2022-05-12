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Льготные билеты на поезда «Аэроэкспресс» теперь можно оформить в билетных автоматах

Александр Афонин
Город
Льготные билеты на поезда «Аэроэкспресс» теперь можно оформить в билетных автоматах
Фото: пресс-служба «Аэроэкспресса»
Россия, Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Пассажиры с льготами федерального и регионального уровней могут оформить безденежные проездные в билетных автоматах «Аэроэкспресса». Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— Компания внедрила в билетные автоматы новый функционал, который позволяет оформить льготный проездной в один клик. Для выпуска билета необходимо выбрать на экране автомата тариф «Льготный» и приложить к считывателю социальную карту, — говорится в сообщении.

Пассажирам льготных категорий теперь необязательно обращаться в кассы. Нововведение позволит существенно сократить время, затрачиваемое на приобретение билетов.

Отмечается, что новой функцией уже можно воспользоваться в терминалах на Белорусском и Киевском вокзалах, в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также на промежуточных станциях Окружная и Домодедово.

В будущем планируется введение услуги на Павелецком вокзале и станции Верхние котлы.

20 апреля стало известно, что обладатели социальной карты москвича смогут записывать абонемент на 30 или 90 дней с момента его покупки. Ожидается, что очереди в кассах 1-го числа месяца сократятся на четверть.

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