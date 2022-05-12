День открытых дверей пройдет в Губкинском университете

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Россия, Москва, Ленинский проспект, 65к1 Карта всех событий

На территории Российского государственного университета нефти и газа имени (НИУ) И. М. Губкина 15 мая пройдет день открытых дверей. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

В рамках мероприятия абитуриентов познакомят с факультетами, кафедрами и лабораториями Губкинского университета. Юные москвичи узнают об особенностях профессий, о процессе обучения в университете и многом другом.

Помимо этого, будущим студентам расскажут об особенностях порядка поступления в этом году.

День открытых дверей начнется 15 мая в 10:00 по адресу Ленинский проспект, дом 65, корпус 1.

Специалисты ПАО «Россети Московский регион» рассказали абитуриентам о направлениях профессиональной подготовки в институте электроэнергетики (ИЭЭ) НИУ «МЭИ». Будущие студенты узнали, что от них потребуется для поступления в вуз. Также им рассказали о практиках, стажировках и перспективах трудоустройства.