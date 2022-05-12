Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкции Шелепихинской набережной

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Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 12 мая, рассказал о ходе работ по реконструкции Шелепихинской набережной.

— В Пресненском районе Москвы в рамках строительства транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК ведется реконструкция участка Шелепихинской набережной, — сказал он.

Заммэра отметил, что благодаря реконструкции удастся ликвидировать существующий пешеходный разрыв между Карамышевской и Краснопресненской набережными.

На данный момент ведутся работы по берегоукреплению набережной и перекладке инженерных коммуникаций.

По словам Бочкарева, всего проектом предусмотрено устройство конструкций берегоукрепления набережной общей длиной более двух километров. В ходе работ специалисты обустроят спуск к реке с двумя лестничными маршами, а также обустроят два подземных пешеходных перехода.

В рамках благоустройства территории разобьют более 10 гектаров газона, высадят 287 деревьев и более 11 тысяч кустарников, отметил заммэра.

6 мая Андрей Бочкарев сообщил, что набережную Марка Шагала украсили более полутора тысяч деревьев и кустарников. Ландшафт территории сформировали таким образом, что люди могут комфортно проводить время у реки, но при этом не страдать от холодного ветра.