Терапевт рассказала, можно ли курить при ангине

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Курение при ангине может привести к воспалению сердца, ревматоидному артриту и красной волчанке. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, при ангине появляются гнойные пробки в лимфоидной ткани. В этом случае курение может усилить негативное влияние на иммунную систему организма, в том числе привести к развитию болезней сердца. Она отметила, что курение при ангине влечет за собой огромные риски.

— Токсины, бактерии (стафилококки, стрептококки) — все это может попасть в иммунную и кровеносную систему, как через открытые ворота. У нас может развиться миокардит. Это самый плохой результат, если вы будете курить при ангине, — рассказала Лапа в комментарии РИАМО.

Кроме того, курение при ангине повышает шансы заболеть ревматоидным артритом и красной волчанкой, любым аутоиммунным заболеванием.

Терапевт добавила, что при первых симптомах ангины стоит посетить лора, чтобы тот провел осмотр и назначил своевременное лечение. В домашних условиях может помочь полоскание горла септиками.

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