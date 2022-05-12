Диетолог Королева рассказала, какие продукты отрицательно влияют на состояние костей

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что молоко, сладкие газированные напитки и кофе разрушают кости.

По словам специалиста, в молоке содержатся кислые компоненты, которые вымывают полезные вещества из организма, если их не уравновесить щелочными компонентами, которые содержатся в овощах.

— Злоупотребление кислыми продуктами, неуравновешенными щелочными эквивалентами, будет приводить к ацидозу — изменению pH-среды организма Тогда он забирает из костной массы полезные щелочные минералы, освобождая кости от этих минералов, делая их менее прочными, — отметила эксперт в комментарии Москве 24.

Кроме того, разрушать кости может и кофе. Этот напиток нарушает процесс усвоения кальция, магния и ряда других минеральных веществ. Пить кофе стоит отдельно от всех приемов пищи. Кроме того, этот напиток обезвоживает организм, поэтому на любую чашку кофе должно быть не менее стакана воды.

Газированные напитки, особенно сладкие, также могут привести к остеопорозу, предупреждает диетолог. В них содержится ортофосфорная кислота, которая негативно сказывается не только на состоянии желудочно-кишечного тракта, но и зубов, а также негативно влияет на состояние костной массы в целом.

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