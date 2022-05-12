Иван Ургант может принять участие в съемках очередной части «Елок»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актер и телеведущий Иван Ургант может вернуться к работе над проектами в России, в частности принять участие в съемках новой части комедии «Елки».

Известно, что в настоящее время шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале, однако официальной информации о закрытии проекта от руководства канала и продюсеров программы не поступало.

Ведущий вечернего шоу намерен отправиться на гастроли со сценической версией программы. Также не исключена вероятность, что он вновь появится в очередной, девятой по счету, новогодней комедии «Елки», о начале съемок которой сообщила студия Bazelevs в социальных сетях. Иван Ургант снимался в предыдущих сериях франшизы.

Создатели проект опубликовали в Сетях зрителям тарелку, которая традиционно разбивается в первый день съемок. На ней указана предположительная дата выхода фильма на большом экране — 1 декабря 2022 года, пишут «Народные новости».

22 апреля Иван Ургант рассказал, почему так долго не публикует ничего в своих социальных сетях. В ответ на соответствующий вопрос Ирены Понарошку шоумен ответил, что оправдываться — это унизительно.