Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев заявил о строительстве набережной с амфитеатром в Москворечье-Сабурово

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев заявил о строительстве набережной с амфитеатром в Москворечье-Сабурово
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Южный административный округ, район Москворечье-Сабурово Карта всех событий

Современную набережную с амфитеатром у воды, смотровой площадкой и пунктами велопроката создадут в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 12 мая.

— Вдоль Москвы-реки продолжают создаваться современные общественные пространства. Очередная благоустроенная территория появится на набережной от железнодорожного моста МЦД-2 до Братеевского каскадного парка. Здесь планируется построить амфитеатр у воды и смотровую площадку, детские и спортивные площадки, кафе и павильоны проката, — уточнил заммэра.

По его словам, смотровая площадка появится рядом с Сабуровскими мостами, а амфитеатр будет спускаться ступенями к самой воде. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что проект уже утвердил мэр города Сергей Собянин.

В рамках благоустройства набережной специалисты также высадят многолетние растения, установят малые архитектурные формы, а вблизи станции Москворечье МЦД-2 возведут многоуровневый паркинг.

До этого Бочкарев рассказал о ходе работ по реконструкции Шелепихинской набережной. На данный момент ведутся работы по берегоукреплению территории и перекладке инженерных коммуникаций.

Благоустройство Андрей Бочкарев Район Москворечье-Сабурово
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте