Андрей Бочкарев заявил о строительстве набережной с амфитеатром в Москворечье-Сабурово

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Южный административный округ, район Москворечье-Сабурово Карта всех событий

Современную набережную с амфитеатром у воды, смотровой площадкой и пунктами велопроката создадут в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 12 мая.

— Вдоль Москвы-реки продолжают создаваться современные общественные пространства. Очередная благоустроенная территория появится на набережной от железнодорожного моста МЦД-2 до Братеевского каскадного парка. Здесь планируется построить амфитеатр у воды и смотровую площадку, детские и спортивные площадки, кафе и павильоны проката, — уточнил заммэра.

По его словам, смотровая площадка появится рядом с Сабуровскими мостами, а амфитеатр будет спускаться ступенями к самой воде. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что проект уже утвердил мэр города Сергей Собянин.

В рамках благоустройства набережной специалисты также высадят многолетние растения, установят малые архитектурные формы, а вблизи станции Москворечье МЦД-2 возведут многоуровневый паркинг.

До этого Бочкарев рассказал о ходе работ по реконструкции Шелепихинской набережной. На данный момент ведутся работы по берегоукреплению территории и перекладке инженерных коммуникаций.