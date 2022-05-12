Суд назначил повторную медэкспертизу бизнесмену Маркелову по делу Захарченко

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Пресненский районный суд назначил бизнесмену Валерию Маркелову повторное медицинское освидетельствование в рамках дела полковника Захарченко. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Собеседник «ВМ» уточнил, что еще одна экспертиза необходима для выявления наличия, либо отсутствия заболевания, препятствующего нахождению подсудимого под стражей.

Валерий Маркелов вместе с Дмитрием Захарченко обвиняется в участии в незаконной банковской деятельности. 27 апреля прокуратура попросила приговорить его к 12 годам колонии и назначить штраф в размере 500 миллионов рублей.