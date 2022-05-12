«Ужасные мучения»: Собчак призналась, что отказалась от наркоза при родах ради эксперимента

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в качестве эксперимента рожала своего сына без применения наркоза. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Телеведущая вспомнила, что однажды, когда она брала интервью у писателя Владимира Сорокина, тот спросил у нее, как проходили ее роды. Интерес прозаика был обусловлен тем, что сам он как мужчина не может испытать ощущения деторождения.

По словам Собчак, она, вопреки уговорам окружающих о кесаревом сечении, решила рожать самостоятельно и даже отказаться от наркоза.

— Это такая вещь, которая, может быть, в моей жизни один раз произойдет... И да, это ужасные мучения... Но это некий экспириенс. А я всегда за экспириенс, — цитирует журналистку ФАН.

Телеведущая родила сына Платона в ноябре 2016 года в браке с актером Максимом Виторганом. В настоящее время Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Общих детей у пары пока нет.

Недавно в СМИ распространялись слухи о разрыве отношений между Собчак и Богомоловым. Однако журналистка опровергла данную информацию.