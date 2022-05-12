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Почти килограмм наркотиков мужчина перевозил под капотом автомобиля

Елена Самойлова
Происшествия
Почти килограмм наркотиков мужчина перевозил под капотом автомобиля
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, МКАД, 77-й километр Карта всех событий

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали гражданина, перевозившего около килограмма наркотического средства под капотом машины. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «Субару» на 77-м километре внутренней стороны МКАД. При проверке документов водитель заметно нервничал и его поведение вызвало подозрения у инспекторов. Тогда они решили осмотреть авто.

— В моторном отсеке полицейские обнаружили два свертка с неизвестным веществом. Результаты исследования части изъятого показали, что материал общей массой свыше 992 граммов содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон, — отметил Васенин.

Видео: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 36-летний подозреваемый заключен под стражу.

Накануне, 11 мая, пьяный мужчина попытался проглотить сверток с наркотиками на Киевском вокзале.

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