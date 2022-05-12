Почти килограмм наркотиков мужчина перевозил под капотом автомобиля
Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали гражданина, перевозившего около килограмма наркотического средства под капотом машины. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.
По его словам, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «Субару» на 77-м километре внутренней стороны МКАД. При проверке документов водитель заметно нервничал и его поведение вызвало подозрения у инспекторов. Тогда они решили осмотреть авто.
— В моторном отсеке полицейские обнаружили два свертка с неизвестным веществом. Результаты исследования части изъятого показали, что материал общей массой свыше 992 граммов содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон, — отметил Васенин.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 36-летний подозреваемый заключен под стражу.
Накануне, 11 мая, пьяный мужчина попытался проглотить сверток с наркотиками на Киевском вокзале.