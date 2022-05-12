Экстрасенс рассказала, что категорически нельзя делать в пятницу, 13-го

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Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, чего не стоит делать в пятницу, 13-го.

По словам эксперта, в этот день стоит отложить все поездки. Также стоит избегать серьезных сделок и подписания документов.

— Если у вас есть какие-то важные решения, то лучше их отложить. Также я не рекомендую в пятницу, 13-го, производить медицинские операции. Нужно оберегать себя от различных соблазнов, которые могут навредить, — это алкоголь или, может быть, какие-то развлечения. Я бы не рекомендовала дальних поездок или каких-то важных поездок, — отметила Миронова в комментарии Life.ru.

Этот день она советует посвятить уходу за собой, отдыху, медитациям и спорту. Все, что в пятницу, 13-го, вы сделаете для собственного здоровья, пойдет только на пользу, добавила она.

По словам экстрасенса, этот день может принести удачу тем, кто занимается магией и различными оккультными практиками.

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