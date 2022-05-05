Астролог рассказала, чего ждать от ретроградного Меркурия

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Астролог Екатерина Максимова рассказала, как вести себя в период ретроградного Меркурия — с 10 мая по 2 июня.

По ее словам, в это время не стоит проводить важных переговоров и сделок, подписывать документы, заключать брак, покупать бытовую технику. Лучше не приобретать билеты в эти даты и отложить поездку. Если же человек принял решение отправится в поездку, нужно проявлять бдительность: возможны задержки рейсов, технические сбои и опоздания.

При этом период ретроградного Меркурия подходит для возврата к прежним контактам — как деловым, так и личным. Это прекрасное время для пересмотра прежних договоренностей. А вот начинать новые отношения или дело не стоит.

Астролог добавила, что в этот раз петля Меркурия проходит по Близнецам и Тельцу, поэтому темы учебы, передачи информации становятся чрезвычайно актуальными, сообщает издание argumenti.ru.

До этого астролог Тамара Глоба дала прогноз на май для всех знаков зодиака.