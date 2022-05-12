Замкомандира «Азова» в Мариуполе заявил о 600 раненых боевиках

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В Мариуполе тяжело ранены 600 бойцов украинского нацбатальона «Азов». Об этом сообщил заместитель командира батальона Святослав Паламар в четверг, 12 мая.

— Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок. Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ — и он все еще есть — продолжать оборону, и мы продолжаем оборону, — заявил он.

По словам Паламара, из-за этого в Мариуполе сложилась очень тяжелая ситуация для украинских солдат. Он заметил, что для спасения бойцов «Азова» Киеву придется «сделать невозможное». Приказ поддерживать оборону в сложившихся условиях замкомандира нацбатальона считает невыполнимым, передает РИА Новости.

7 мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о завершении операции по эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В период с 5 по 7 мая удалось спасти 51 человека, среди них 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей.

Принятые Россией меры были реализованы при активном участии представителей ООН и МККК, подчеркнул представитель ведомства. Эвакуированные были отправлены в избранные места временного размещения, где каждому из них оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.